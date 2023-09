Biella, il Comune mette in vendita le quote de il Circolo I Faggi

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 21 dicembre 2022 il Comune di Biella si è espresso a favore della dismissione delle partecipazioni societarie detenute nel circolo I Faggi SPA. E ora procede alla loro vendita.

In particolare, il capitale sociale è di € 1.414.376,76 e la partecipazione da alienare è lo 0,1237%.

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 1.707,26 pari al valore risultante dalla quota di patrimonio netto di proprietà dell’Ente sulla base dell’ultimo bilancio societario disponibile (31 dicembre 2022).

Potranno presentare offerta persone fisiche e persone giuridiche, per mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale (sono esclusi i procuratori generali) in possesso dei requisiti prescritti dall' avviso pubblicato sul sito del Comune Leggi qui.

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà essere formulata in forma scritta al Responsabile del procedimento, Dott. Massimiliano Mosca, entro il 9 ottobre 2023.

La procedura sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica, da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete”, da porre a confronto con il prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede comunale di Palazzo Pella, in via Tripoli 48, sala conferenze al primo piano, il giorno 27 ottobre 2023 a partire dalle ore 10.30 (salvo diversa comunicazione).