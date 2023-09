Provincia, approvato l’acquisto della palazzina Ex Atap

Il Consiglio Provinciale di giovedì 21 settembre ha approvato l’acquisto (e la relativa perizia di stima) dal Comune di Biella della palazzina Ex Atap di Viale Macallè.

Un’operazione finalizzata a migliorare l’offerta formativa sul territorio come spiega il Presidente Emanuele Ramella Pralungo: “Si tratta del piano superiore della palazzina di Viale Macallé 40. Vista la cronicità dell’assenza di aule per le scuole superiori, e visto il progredire del progetto scuola superiore agroalimentare hi-tech nella parte posteriore della palazzina (una volta destinata a rimessa e officina autobus), abbiamo deciso di acquisire l’intera proprietà della stessa. L’operazione costerà circa 1 milione di euro, di cui 140 mila euro al Comune di Biella per l’acquisto, e la restante parte per la realizzazione dell’intervento, somma mutualizzata con Cassa Depositi e Prestiti”.

Al termine delle vacanze di Carnevale dell’anno scolastico in corso, la palazzina ospiterà 5 classi del Liceo Scientifico. “Aule – precisa il Ramella Pralungo – che potranno essere utilizzare in futuro dal Gae Aulenti quando sarà costruita la scuola hi-tech”.

In merito alla parte retrostante la Provincia ha l’obbligo di demolire e bonificare. “Per questo motivo – afferma il Presidente – dal rendiconto 2022 abbiamo stanziato 800 mila euro per demolizione e bonifica. I costi dovrebbero essere contenuti in quanto, dalle nostre indagini, non c’è una particolare area da bonificare”.

