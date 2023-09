Ex Atap, in Consiglio Provinciale l’ufficialità dell’acquisto

Sarà approvato nel Consiglio Provinciale di giovedì 21 settembre l’acquisto da parte della Provincia di Biella della palazzina Ex Atap di Viale Macallè, di proprietà del Comune di Biella, dove sorgerà la scuola superiore agroalimentare hi-tech, e dove, per una parte dell’anno scolastico appena iniziato, saranno ospitate 5 classi del Liceo Scientifico.

“Si tratta – spiega il Presidente Emanuele Ramella Pralungo – dell’approvazione della perizia di stima e dell’autorizzazione all’acquisto, atto ufficiale necessario per stipulare il mutuo per l’esecuzione dei lavori di nostra competenza. Le 5 classi dello Scientifico, che attualmente ruotano tra la sede di via Galimberti e la succursale di via Cavour, entreranno all’Ex Atap alla fine delle vacanze di Natale, o, al massimo, di Carnevale”.

“Quanto alla scuola hi-tech – conclude Emanuele Ramella Pralungo - l’appalto dei lavori sarà gestito dall’Inail e finanziato dal ministero con fondo specifico”.