Carabinieri, il Luogotenente Remy Di Ronco in missione in Kosovo: il saluto della comunità

Domenica 24 settembre presso la sede ANA di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao il gruppo Alpini ha organizzato un pranzo per salutare il Luogotenente Remy Di Ronco che a breve partirà in missione in Kosovo, tra le file della KFOR NATO, rinnovando l’esperienza avuta nel 2018 con il ruolo di istruttore in virtù della grande esperienza e competenza maturata.

“L’abbraccio del territorio – spiegano - in cui da più di 20 anni il Comandante Di Ronco opera si è palesato con la presenza dei sindaci e dei loro rappresentanti oltre che da cittadini che hanno voluto testimoniare la stima nei suoi confronti. Grande amicizia, collaborazione, professionalità ma anche sensibilità ed attenzione verso tutti ma in particolare verso i fragili questo è quanto ha donato senza risparmiarsi ne’ professionalmente ne’ umanamente. A presto Remy”.