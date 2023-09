Gaglianico, sistemate le aiuole di fronte al Municipio grazie ai ragazzi dell'Anffas

Come da tradizione, nei giorni scorsi, i ragazzi dell’Anffas hanno sistemato le aiuole di fronte al comune di Gaglianico. Un appuntamento fisso dell’attività degli ospiti della struttura provinciale, che da anni si sono presi cura del verde nei pressi del Municipio.

Le piante sistemate erano state fatte crescere negli spazi agricoli della struttura di Salussola, in serra, poi piantate a Gaglianico. “Ogni volta che facciamo il mercatino in paese, il venerdì, i ragazzi chiedono e vogliono vedere le condizioni delle piantine… Segno di quanta cura e amore mettono in quest’attività” spiega Enrica Frencia di Anffas.

“Un’iniziativa preziosa, per la quale ringrazio i ragazzi e le ragazze di Anffas, che rendono più accogliente la nostra casa comune” ha invece detto il sindaco Paolo Maggia.