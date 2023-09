Toso e Bruna primi al Trofeo San Maurizio, premiato il gruppo di Vigliano FOTO e VIDEO

Toso e Bruna primi al Trofeo San Maurizio, premiato il gruppo di Vigliano (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

In 65 hanno preso parte ieri sera, venerdì 22 settembre, alla 17°edizione del Trofeo San Maurizio, la gara podistica non competitiva in notturna. Assoluta novità di quest'anno il percorso, totalmente inedito che ha trovato il favore dei partecipanti. Presente il direttivo della sezione ANA di Biella, tra cui il presidente delle penne nere Marco Fulcheri.

Primo al traguardo è giunto Andrea Toso, portacolori dell'Atletica Santhià. Tra le donne, invece, ha spiccato Valeria Bruna del Gaglianico '74. Premiati anche il primo Alpino all'arrivo, Emiliano Di Palma del gruppo Brusnengo-Curino, e il gruppo più numeroso, quello del Vigliano Biellese. Al termine della manifestazione, polenta party per tutti i prenotati.