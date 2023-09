FIOM CGIL Biella: l'Assemblea Nazionale delegati.

"Dobbiamo essere uniti nelle fabbriche e nella società: i sentieri della dignità ci portano sulla via maestra, il 7 ottobre a Roma. Dobbiamo lottare e contrattare per la dignità. Occorre mettere in campo iniziative unitarie, portando avanti ciò che ci siamo prefissati, con lo sciopero del 7 e 10 luglio, per costruire il percorso per rinnovare il nostro contratto nazionale. Dobbiamo fare dell'aumento del salario il punto centrale della nostra iniziativa. Sarà un contratto per tutte e tutti!"