Non si rialza dopo una caduta, allarme a Cossato per un'anziana in difficoltà (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione a Cossato per un'anziana in difficoltà. Stando, infatti, alle informazioni raccolte, la donna non sarebbe riuscita a rialzarsi dopo una caduta in casa. L'allarme è scattato intorno alle 14.15 di oggi, 21 settembre.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella per la prima assistenza. In seguito, la signora è stata affidata alle cure del 118.