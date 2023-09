Quaregna Cerreto: nuovo look per le scuole

Buon inizio anno per le scuole di Quaregna Cerreto che nei primi giorni hanno inaugurato le novità messe in campo dall'amministrazione Giordani per rendere le scuole ancora più accoglienti.

Tra i cantieri che hanno interessato i plessi negli ultimi mesi, e che al ritorno dalle vacanze hanno regalato ai bambini grandi sorrisi, ci sono la nuova area verde nel cortile dalle elementari e la pavimentazione antitrauma realizzata al Micronido dove sono stati installati anche nuovi giochi.