Comune di Biella, convocate la II e la V commissione. Si parla anche di videosorveglianza

In vista del prossimo consiglio comunale questa settimana sono state convocate la II e la V commissione consigliare. La II è convocata per oggi martedì 19 settembre alle ore 18,00 presso la sala consiliare di Palazzo Oropa, in via Battistero 4. I punti all’ordine del giorno riguardano la sdemanializzazione tratto strada Favaro di Là e il bilancio.

Giovedì 21 settembre è invece convocata la V commissione dove si parlerà del nuovo regolamento di videosorveglianza. L'appuntamento è alle ore 18,00 presso la sala riunioni di Palazzo Pella, in via Tripoli 48.