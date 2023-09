Tor des Géants, al traguardo anche i biellesi Natale, Badone e Munarin

Prosegue il Tor des Géants, ecco l'aggiornamento a oggi sabato 16 settembre alle 18,30.

Hanno raggiunto il traguardo anche Giuseppe Natale arrivato 532° alle 12:14 in 146h14'08'', Matteo Bodone arrivato alle 15:43 in 147h43'48'' che è 577° e Nicolò Munarin arrivato 578° in 147h43'49''.

Nella notte e nella mattinata hanno tagliato il traguardo altri biellesi: Riccardo Eulogio è arrivato ieri sera venerdì 15 settembre alle 23:25 in 133h 25' 30''. Il Biellese si è piazzato al 325° posto. Antonio Renna è arrivato oggi sabato alle 06:09 piazzandosi al 395° posto e ci ha impiegato 140h 09' 17''. Claudio Bocchino anche lui è arrivato oggi sabato alle 08:55 in 142 h 55' 34'' piazzandosi al 438° posto. Enrico Correale è al 469° posto, è arrivato oggi alle 10,38 e ci ha impiegato 144h 38' 50''.

Ieri, erano arrivati Mauro Cagliano, Cristian Carelli e Chiara Tallia.