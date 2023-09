“Biella Up Digitale”: Biella manda in pensione il QR Code e lancia il DxMarker

Si chiama “Biella Up Digitale”, e sarà servizio delle circa 1400 tra aziende ed artigiani che hanno un' attività nella città di Biella, permettendo loro di avere una propria vetrina digitale. Basterà essere titolare di una partita IVA, e si potrà essere raggiungibile digitalmente per presentare, vendere e far pagare i propri prodotti e servizi.

A renderlo possibile sarà il Comune di Biella, che entro la fine del mese attraverso l'assessore al Commercio Barbara Greggio lancerà il Portale del Distretto Urbano Commercio e la Dorsale Digitale Biella Up, facendo così diventare Biella la prima città al mondo che potrà vantare questo servizio.

Alle prime 300 attività che ne faranno richiesta i responsabili di Biella Up Digitale stanno consegnando in questi giorni la vetrofania DxMarker che sarà loro concessa gratuitamente. Obiettivo del progetto è permettere a queste di incrementare il fatturato utilizzando sistemi in linea con i tempi e con le abitudini di acquisto dei consumatori e dei turisti.

Ogni DxMarker consegnato è numerato ed assolutamente dedicato allo specifico negozio, azienda ed artigiano. “Questo progetto – spiega l'assessore Barbara Greggio - rappresenta il primo punto di contatto con i clienti e consumatori, consente alle attività di offrire loro i propri prodotti e servizi, sconti dedicati, informazioni ecc.. Ogni DxMarker, proprio perché unico e dedicato a ciascuna attività economica di Biella, potrà essere utilizzato dall’azienda, esercente ed artigiano per integrarlo e/o stamparlo su una mail, volantino, package, scontrino ecc.. I Clienti inquadrandolo con lo smartphone, fruiranno dei contenuti che l’esercente o l’azienda avranno caricato e dedicato a ciascuno di loro, addirittura differenziandoli per orario, luogo, etnia, genere, linguaggio ecc.. Insomma un modo unico per stare sempre a disposizione dei propri Clienti, cambiando l’offerta in occasione di saldi, eventi ecc.. ed incrementando il proprio business. Finalmente anche le attività che non hanno un sito saranno “digitalizzate””.