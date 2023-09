Biella, il rombo delle moto in piazza Duomo per l'ultimo saluto a Kevin

Sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi martedì 5 settembre a Biella, in Duomo, i funerali di Kevin Tassinati, il giovane di appena 18 anni che ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto a Sagliano lo scorso mercoledì (Biellese in lutto).

E chi sgasando, chi con un impennata, sono stati tanti, i suoi amici che hanno scelto di salutare Kevin così, arrivando a bordo della moto, rompendo così con il rombo del motore un silenzio ancora troppo difficile da sopportare.

Al termine della funzione il corteo composto da un centinaio di moto ha accompagnato Kevin nel suo ultimo viaggio verso la Valle Cervo dove riposerà nella tomba di famiglia.