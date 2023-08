Amici della Lana, ecco l'evento dedicato alla feltratura

Wool Experience è un progetto di Amici della lana aps che gode del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e si attua tra il Lanificio Botto e il villaggio operaio di Miagliano.

A settembre, dopo le attività che ci hanno portato a realizzare gnomi di porcellana fredda e accessori di lana in vista dello GnomoFestival realizzato ad agosto, riprendiamo la nostra passione per la lana con un altro laboratorio dedicato alla preziosa materia e alla feltratura. Un nuovo appuntamento il 3 settembre alle 15 con Marielle Dumiot, con tanta lana da feltrare e la voglia di trascorrere un pomeriggio rilassante utilizzando mani e creatività. Per feltrare non serve avere nessuna particolare competenza, è un’attività semplice, per tutti, grandi e piccini e che dà risultati immediati.

La feltratura è un’attività che ti permette di manipolare sapone e acqua calda, si massaggia a lungo la lana, con carezze alle volte tenere ed altre energiche, donando forma e colore agli oggetti desiderati, e, nel frattempo si chiacchiera in compagnia delle persone che hanno scelto di trascorrere un momento di condivisione e serenità. In questa occasione ci concentreremo su alcune forma naturali, fiori, frutta e foglie per creare oggetti decorativi utili per la casa. Si potrà costruire il proprio oggetto personale da portare a casa ma nel contempo si potrà collaborare alla creazione di elementi decorativi per la Fabbrica degli gnomi, mostra ospitata all’interno del Lanificio.

L’esposizione ha alcuni angoli decorati con alberi di legno, che periodicamente vengono allestiti con nuovi elementi. Prenotate il vostro dolce feltrare delle 15 via whatsapp al numero 351 886 283 Ricordiamo che come ogni domenica sarà possibile visitare il Lanificio e il villaggio operaio con le operatrici della Rete Museale Biellese a partire dalle 14,30. E’ possibile anche visitare l’esposizione Storie di pecore e di lana, nuovo allestimento realizzato grazie al progetto Woolscape.