Ospedale, verso il parcheggio a pagamento: il Comune di Ponderano ha incontrato i volontari, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Sono già stati installati i parchimetri e anche le rastrelliere per le biciclette. Tra qualche settimana il parcheggio dell'ospedale di Biella dovrebbe diventare a pagamento, al costo di un euro al giorno con la prima mezz'ora gratuita. In questi giorni il sindaco di Ponderano Roberto Locca ha intanto incontrato i rappresentanti delle circa 30 associazioni che gravitano attorno al nosocomio.

Nel 2021 i Comuni di Ponderano e di Biella hanno raggiunto l'accordo sulla gestione dei parcheggi del nuovo ospedale. In particolare, le amministrazioni sono arrivate al compromesso che alcuni stalli del parcheggio denominato P1 ai confini tra Biella e Ponderano (in totale 51 parcheggi) resteranno gratuiti e a sosta libera dal pagamento. Stalli che saranno destinati ai volontari che operano all'interno dell'ospedale.

"In vista dell'inizio della sosta a pagamento - spiega il sindaco Roberto Locca - assieme ai volontari abbiamo cercato di capire come gestire i posti riservati a loro. E' stato un incontro informativo e da parte delle associazioni c'è stata collaborazione. Ci siamo lasciati dandoci un altro appuntamento per maggiori dettagli".