A Cossato la grigliata alpina 2023

Il Gruppo Alpini di Cossato-Quaregna organizza, da venerdì 25 agosto, la grigliata alpina 2023. Per partecipare sarà possibile recarsi a Cossato, in Via Cesare Battisti, numero 10. Dal 1° settembre al 4, la settimana “Speciale BBQ”.

Specialità del giorno:

- Venerdì 25: polenta e baccalà;

- Sabato 26: polenta e funghi/seppie;

- Domenica 27: pizzoccheri;

- Lunedì 28: panissa.

Settimana Speciale BBQ:

- Venerdì 1° settembre: polenta e baccalà, hamburger gourmet e cheeseburger;

- Sabato 2: lasagne al pesto, trippa e pulled pork;

- Domenica 3: polenta concia, stinco al forno e ribs BBQ;

- Lunedì 4: polenta e tapulun, tagliata BBQ.