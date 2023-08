PNRR, a Torrazzo la minoranza del Germoglio scrive alla cittadinanza

Dura presa di posizione a Torrazzo del Germoglio, la minoranza in Consiglio Comunale, che ha scritto una lettera alla cittadinanza per contestare i progetti che dell’Amministrazione da finanziare con il PNRR.

“L’Amministrazione – esordisce il Germoglio - si sta muovendo per ottenere due finanziamenti. Il primo di 185 mila euro per realizzare un parcheggio con pochi posti auto nel prato antistante il Municipio. Ci chiediamo: a servizio di chi? Che bacino di utenza avrebbe? La nostra risposta è che sarebbe più utile investire i fondi per migliorare il servizio ambulatoriale, dato che Torrazzo ha un’alta percentuale di anziani ed è servito poco e male dal trasporto pubblico”.

“Il secondo progetto, – continua la lettera - addirittura di 650 mila euro, prevede la ristrutturazione di “Casa Caboni” per ottenere un “Centro Culturale” senza, oggi, avere un piano di gestione futura. Investire 650 mila euro su un piccolo cortile, il cui accesso è difficoltoso persino alle auto, una tettoia e due edifici contigui, del valore commerciale di circa 20-25 mila euro, sarà conveniente? L’idea di un Centro Culturale sarebbe ottima, ma si potrebbe risolvere in modo migliore: noi abbiamo pensato all’ex negozio del compianto Savio, dove sarebbe possibile realizzare parcheggi fruibili da tanti, siti pressoché in centro paese, con un facile collegamento al Bocciodromo”.

La lettera si chiude con una domanda-proposta alla cittadinanza: “Cosa ne pensate se si avanzasse l’ipotesi di indire un’assemblea pubblica in cui vengano illustrati i progetti finanziati con fondi del PNRR?”.

"Per i progetti che vengono presentati - replica il Sindaco Luigi Graziano - c'è una commissione che decide sull’ammissione degli stessi. L’Amministrazione ha ben chiaro quello che sta facendo ora e per gli anni futuri. Esposta così questa lettera non è nemmeno commentabile perchè non stiamo buttando via i soldi del PNRR” .