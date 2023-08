Biella-Istanbul in bici, obiettivo raggiunto: Maurizio Maffeo raggiunge la meta FOTO e VIDEO

Biella-Istanbul in bici, obiettivo raggiunto: Maurizio Maffeo raggiunge la meta

Sabato 5 agosto, il ciclista biellese è partito alla volta di Istanbul in sella alla sua bici, per proseguire l’impresa che dura da anni: raggiungere, in sella, le capitali d’Europa.

Zagabria, Belgrado e Sofia sono le tappe di un percorso che si conclude in perfetto orario: “È stato un viaggio molto impegnativo – afferma soddisfatto Maffeo – gli ultimi 100 km sono stati i più duri a causa del traffico nei pressi della città: in Turchia ogni spazio è occupato ed è rischioso muoversi fra i veicoli. La città è splendida e la mia bicicletta non mi ha mai dato alcun problema! Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito e supportato”.

Maurizio, per il ritorno, ha optato per l’aereo e attenderemo impazienti il prossimo viaggio alla scoperta d’Europa. Tirana, Atene, Parigi, Madrid, Berlino, Praga, Amsterdam, Budapest, Roma… quale sarà la prossima tappa?