Ferragosto stellato al Chiostro di San Sebastiano con "Roby e La Torpedo Blu"

A Ferragosto, il calendario di Biella Estate si è illuminato con l'esibizione dell'orchestra spettacolo Roby e la Torpedo Blu, grande protagonista della rassegna "Liscio in Piazza", seppur nella cornice del Chiostro di San Sebastiano. La suggestiva location si è ben prestata alla formula rivisitata, con i colori post tramonto ad abbellire di luce naturale un evento baciato dalla luna e dalle stelle.

L'ingresso gratuito, come nelle precedenti edizioni, ha contribuito a far registrare un tutto esaurito entusiasmante per la presenza sia di Biellesi che di turisti, attratti dalla musica e dai brani ballabili (anni 70/80/90 e tormentoni del momento) proposti ed impeccabilmente eseguiti da Roby e la Torpedo Blu: Roberta Cecchetto (cantante), Sergio Ticozzi (tastiera e voce), Francesco Montana (batteria), Sergio Neri (chitarra) e Angelo Caruso (chitarra e basso).

L'orchestra, ospite abituale dei più celebri salotti televisivi del genere, ha saputo ben sviluppare la parola che ha confezionato lo slogan. Il pubblico ha apprezzato e questo è sintomo di una Città che sa rispondere alla grande ad eventi aggregativi come "Liscio in Piazza", manifestazione nel cuore del Sindaco Claudio Corradino, dell’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino e del Consigliere comunale Corrado Neggia. La buona riuscita dell’evento è sotto gli occhi di tutti, il Chiostro ha conferito ancor più fascino ad una iniziativa popolare e genuina, come lo è sempre stata sin dagli albori, grazie al compianto artista biellese Sergio Perazza, al quale si è voluto dedicare, con un pensiero, l’edizione.

Insomma una formula da riproporre nel futuro: anche la pavimentazione ‘rivisitata’ per consentire di ballare con i giusti crismi, ha soddisfatto la voglia di ballare dei tanti appassionati.