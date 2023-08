Lavori al Liceo Scientifico, 15 classi in movimento

Situazione praticamente definita per le 15 classi del Liceo Scientifico che, nel prossimo anno scolastico, si sposteranno a causa degli interventi di messa in sicurezza sismica dell'edificio di Via Galimberti.

La Provincia di Biella ha infatti ottenuto da Città Studi l'utilizzo di 5 aule alla palazzina universitaria di Corso Pella 4, con una spesa di 40mila euro, comprensiva di manutenzioni straordinarie, riscaldamento, luce ed acqua, con la scuola che si farà carico delle pulizie.

Altre 5 aule saranno ricavate all'interno dello stesso liceo. Mentre le restanti andranno alla ex sede Atap di Viale Macallé, stabile che la Provincia sta acquistando dal Comune di Biella.

“All'ex Atap – dichiara il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo – gli studenti non possono entrare immediatamente. All'inizio dell'anno, in accordo con il preside, ruoteranno tra la sede di via Galimberti e la succursale di via Cavour. Quanto all'acquisto dell'edificio, aspettiamo il progetto definitivo per procedere a stipulare un mutuo dopo l'estate, in modo che i lavori inizino nei prossimi mesi”.