Ferragosto al Chiostro di san Sebastiano con "Roberta e la Torpedo Blu"

Nel contesto del frizzante calendario di “Biella Estate” ritorna a grande richiesta il "Liscio in Piazza", anche se per aggiornare l'evento all'edizione 2023 sarebbe meglio ribattezzarlo "Liscio al Chiostro". L’appuntamento fissato dalle 20,30 di martedì 15 agosto sarà gratuito, offerto e dedicato a chi trascorrerà il Ferragosto in città, ma anche ai turisti che hanno scelto Biella e il Biellese quale meta della loro vacanza. Grande protagonista sarà l'orchestra piemontese "Roby e la Torpedo Blu": liscio e non solo.

Il gruppo musicale nasce nel 2006, quando Roberta (Roby) e Sergio, terminata la collaborazione con l’orchestra Made In Italy Revival, decidono di creare una propria band con l’inserimento di orchestrali, ognuno con precedenti importanti esperienze professionali. Tutti insieme, con un unico obiettivo, hanno fin da subito lavorato per cercare di dare vita a spunti nuovi nell’ambito del panorama del liscio tradizionale. L’Orchestra è protagonista di numerosi trasmissioni televisive come: “Dammi il cinque” su Telenova, “Cantando e ballando” su Canale Italia, “Ripensando a voi” su Telecor, ma soprattutto big star di numerose puntate di “Festa in piazza” su Antenna 3. La musica che propone spazia dal liscio "internazionale" alla disco Anni 70/80/90, fino ai giorni nostri passando dal latino con brani celebri. Insomma la parola d'ordine è DIVERTIMENTO!!!

La serata a favore della popolazione biellese è stata fortemente voluta da Corrado Neggia, consigliere comunale nonché presidente della VI Commissione: “Ringrazio il sindaco Claudio Corradino e l'assessore agli Eventi e manifestazioni Massimiliano Gaggino per la consueta attenzione e sensibilità verso avvenimenti popolari e aggregativi come questo. L'invito è esteso a tutti, partecipate numerosi e divertitevi”. Insomma una bella occasione di svago nel nome della musica, del ballo e dell'aggregazione. Gli appassionati del liscio potranno godere in maniera diversa il Chiostro di San Sebastiano, in cui parte della pavimentazione sarà "rivisitata" per consentire di ballare con i giusti crismi. Qualora le condizioni meteo dovessero fare un ribaltone, l'organizzazione ha pronto il piano B: in caso di pioggia l'evento troverà riparo nell'ugualmente accogliente Teatro di Chiavazza.