Viola la sorveglianza speciale: Carabinieri arrestano 24enne biellese

4 agosto 2023, ore 17:00, in Quaregna Cerreto (BI), militari della Stazione Carabinieri di Cossato hanno arrestato uomo 24enne, residente in Biella, pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile di “violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale”.

L’arrestato, sottoposto dal 30 dicembre 2022 alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Biella, alle ore 16:00 del 4 agosto, allontanandosi arbitrariamente dalla propria dimora, è stato sorpreso in Quaregna Cerreto, violando le prescrizioni impostegli nel provvedimento.

Altresì l’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Biella, ha consentito, seguito perquisizione personale del prevenuto, di rinvenire gr. 1 circa di sostanza stupefacente del tipo eroina e mezzo grammo circa di cocaina.

Per tale violazione il soggetto sarà segnalato alla competente autorità ai sensi art. 75 d.p.r.309/90. L’arrestato, espletate le formalità di rito, come disposto dal PM di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna (5 agosto 20223) l’arresto è stato convalidato e nei confronti del soggetto è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.