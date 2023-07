Bocce, baraonda giovanile alla Valle Elvo - FOTO

Una giornata all'insegna di amicizia, divertimento, e competitività agonistica nello sport delle bocce quella che si è disputata domenica 23 luglio sui campi della Valle Elvo, con la Gara a Baraonda riservata agli Atleti Under 12, Under 15 e Under 18.

I 30 atleti partecipanti, provenienti da Piemonte e Liguria, sono stati sorteggiati a terne (1 Under 18; 1 Under 15; 1 Under 12) con 4 sorteggi separati in modo da non fare giocare insieme atleti della stessa società, e cambiando nelle 4 partite disputate sempre gli avversari.

La gara prevedeva una classifica individuale a punteggio

1° CLASSIFICATO Giorgia MEDDA ( CHIAVARESE) punti 8

2° CLASSIFICATO Andrea QUAGLINO ( ALMESINA) punti 6 differenza punti + 29;

3° CLASSIFICATO Lorenzo PARUSSA (ALMESINA) punti 6 differenza punti + 28;

4° CLASSIFICATO Andrea FONTANA (ALMESINA) punti 6 differenza punti + 20.

1° CLASSIFICATA FEMMINILE Giorgia MEDDA

1° CLASSIFICATO MASCHILE Andrea QUAGLINO