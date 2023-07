eBike Biella, un nuovo percorso: il Cucco

Giro di allenamento per sentieri di montagna. Riscaldamento tra Biella e Burcina e poi sull'immancabile tracciato del "trenino" fino ad Oropa. A seguire raggiungiamo la galleria di Rosazza.

Sull'altro lato andiamo ad esplorare la strada sterrata che parte a destra appena superata la galleria ma finisce in un alpeggio. Forse si potrebbe trovare qualche mulattiera praticabile per scendere in Valle Cervo ma per questa volta torniamo indietro. Riattraversata la galleria scendiamo fino alla prima cappella da cui parte il sentiero per "l'Alpone". Occorre attenzione e pazienza specie sulle numerose pietraie. Raggiungiamo comunque le pendici del Cucco su cui saliamo dando fondo alla forza del motore. Ad aspettarci in cima l'intero stormo delle zanzare che ci aggrediscono con cattiveria costrigendoci a ridiscendere in fretta.

La prima parte è piuttosto ripida e non banale. Raggiunto il sentiero che da Oropa porta a San Giovanni decidiamo di rientrare verso Oropa. Il tratto si conferma impegnativo come lo ricordavo. Le numerose pietraie e i ruscelli da superare si alternano a tratti con grosse radici. Tornati a Oropa attraversiamo le Cappelle ed il Cimitero dirigendoci verso la pineta del Tracciolino. La discesa nel single trek predisposto per il down hill è sempre divertente anche se la vegetazione rigogliosa e urticante lascia segni profondi su gambe e braccia.

Attraversiamo il Chiavolino dove qualche cane di cascina fa fin troppo il suo lavoro e ci costringe ad accelerare decisamente per allontanarci dal suo territorio. Attraversiamo il Santuario del Barnaba dove sono spuntati cartelli di divieto alle bici.. (no comment).