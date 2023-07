Il cordoglio dell'assessore Caucino per la morte dell’Avvocato Deborah Abate Zaro

«Come Collega e come Assessore alle Pari Opportunità sono scossa dalla notizia della prematura scomparsa dell’Avvocato Deborah Abate Zaro. In questo momento di dolore sono ancora nitidi i ricordi delle numerose conversazioni e riflessioni sul tema delle Pari Opportunità. Alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene, vanno le mie più sentite condoglianze per questa perdita che ci lascia davvero tutti più soli». Questo è il commento dell’Avv. Chiara Caucino, assessore regionale alle Pari Opportunità, alla notizia della morte di Deborah Abate Zaro titolare, insieme ad un collega, di uno studio legale, componente della Camera penale «Vittorio Chiusano» e della commissione regionale Pari Opportunità.