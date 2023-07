Incivili a Bioglio, abbandonata a bordo strada una lavatrice

Ancora incivili sulle strade biellesi. È notizia di poco fa che è stata ritrovata una lavatrice, in disuso e abbandonata a lato della carreggiata di Bioglio. A segnalare l'accaduto il sindaco Stefano Ceffa sui propri canali social: “Quando intendo Bioglio come paese dell'arte non intendo questo tipo di astrattismo. E' certamente arte, lo si capisce, c'è una tensione umana e struggente con cui l'autore ci porta a superare il senso della fine. L'oblò che guarda il cielo ricorda le rondini di Carducci, le ricorda a noi così vicini al 10 agosto e così dentro quest'atomo opaco del male. Il bianco candido della realtà spigolosa è l'ossimoro della vita, carica di tutti i contrari. La posizione artistica a bordo strada ne fa il paradigma della battaglia degli ultimi, mai al centro della storia e del tempo. L'erba attorno richiama all'eco di madre natura che ci vuole per sé...Oh autore di questa divina opera, se davvero sei un artista allora ti sarà sfuggito che ci sono delle regole per il ritiro degli ingombranti, tu che vivi ispirato dalle muse non mescoli il tuo sapere con le nostre bizzarre regole. Oh autore che forse abiti distante, volgi il tuo sapere oltre e trova altri più degni di noi ad accoglierlo. Oh autore, se tu fossi di Bioglio, perdona chi non capisce la tua arte e amaci ugualmente. Ma se questa non fosse arte, se non fosse dimenticanza, se fosse deliberato gesto allora 'artista non sei' più di quello a te si addice l'esser 'creatura che proviene da Orione' e qualora le muse volessero ispirarti accolgano la mia preghiera e ti conducano ad evacuar sì tanto volume da pareggiar non una lavatrice ma una lavanderia intera! Complimentoni fenomeno! Abbiamo verificato. In SEAB non hanno richieste di smaltimento dunque chi l'ha messa lì l'ha fatto contro le regole”.