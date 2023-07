“La rissa di Lessona non è avvenuta durante il Summer Festival”, la lettera degli organizzatori

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Summer Festival non è il Bronx . In merito ad alcune notizie diffuse sulla stampa cartacea o su commenti on line precisiamo per dovere di serietà da parte di tutti che la rissa di sabato sera a Lessona non è avvenuta durante il festival. Il teatro dell'indegna aggressione è stata la zona del parco / viale Piemonte 45 minuti / un'ora dopo la chiusura dello spettacolo e del tranquillo deflusso del pubblico come possono anche testimoniare 3 importanti primi cittadini biellesi presenti.

E' stato un disgustoso episodio che ha avuto molti brutti aspetti che andrebbero analizzati meglio. In tutto cio' la nostra organizzazione non ha la minima responsabilità...anzi il nostro servizio di sicurezza ha lavorato in modo costante ed efficace sia pur in condizioni di grossa pressione dettata dal numeroso pubblico che non poteva entrare per raggiunti limiti di capienza. Quanto ai furti di catenine consigliamo prudenza ed attenzione ai borseggiatori che frequentano, come si sa, i luoghi affollati...comprese sagre ed eventi di tutt'altro genere.

Ora, visto lo straordinario, e per certi versi inaspettato, afflusso di pubblico alle nostre serate, per garantirne l'accesso nel prossimo weekend, viene istituito un ticket d'ingresso di 5 euro acquistabile on line su Ciao tickets fino all'esaurimento dei posti di capienza disponibili. Si precisa che i proventi da questo ricavati, dedotte le maggiori spese per la sicurezza e le tasse verranno devoluti tutti in beneficienza ad Enti o associazioni no profit. Eventuali biglietti rimanenti saranno venduti al botteghino mentre l'accesso alla sola area risrorante sarà gratuito.

Tutte queste misure straordinarie che purtroppo abbiamo dovuto introdurre a festival già iniziato sono dettate anche dall'esigenza di garantire il massimo confort ai nostri spettatori. In questo modo si potrà accedere al festival all'ora preferita,comunque entro le 22.30, e sara' garantita cosi l'entrata anche a chi arriva da più lontano”.