Chiavazza, lavori nelle scuole: il Comune non sfratta Enaip, cerca ancora una sede per le elementari

“L’EnAIP resterà nella sede di Chiavazza”. L’assessore all’Edilizia scolastica Gabriella Bessone ci tiene a fare subito chiarezza sul punto.

Ritorna sui suoi passi il Comune, che alla fine di maggio aveva indicato come sede delle elementari del quartiere provvisoria quella di Enaip per via del lavori che interesseranno l'edificio di piazza XXV Aprile da settembre 2024 (Leggi Il Comune sfratta Enaip).

“La ‘Programmazione dei lavori di riqualificazione delle scuole biellesi finanziati dal PNRR’ non cambierà questo stato di fatto. Stiamo parlando di lavori che scatteranno nel settembre del 2024, ma una valutazione complessiva sull’importanza di EnAIP sul territorio ci ha portato, in piena sintonia con la direttrice Anna Longo, a prendere questa decisione. Però ci tengo anche a ribadire con forza e fermezza la volontà di non spostare gli alunni della scuola primaria Crosa di Chiavazza dal loro quartiere: l’obiettivo deve essere quello di creare il minor disagio possibile ai ragazzi e alle loro famiglie”.

“Dalla nostra scuola escono persone con qualifiche tali da permettere loro di trovare un’occupazione - dice la direttrice di EnAIp Biella Anna Longo -. Offriamo strumenti e mezzi per progettare le migliori opportunità di sviluppo personale e professionale”.

A settembre verrà fissato un incontro. “È mia intenzione trovarmi sia con le famiglie, sia con il dirigente scolastico della scuola elementare, per condividere insieme la scelta più opportuna – conclude l’assessore Bessone -. Stiamo valutando alcune altre ipotesi, che porteremo a conoscenza nel corso della predetta riunione”.