Il Comune sfratta Enaip, la direttrice: "Abbiamo appreso la notizia dai giornali, sconcertante"

Giovedì 25 maggio, a Palazzo Oropa, si è tenuta una conferenza stampa sulla “Programmazione dei lavori di riqualificazione delle scuole biellesi finanziati dal PNRR”, alla quale sono intervenuti gli assessori all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone e al Bilancio Silvio Tosi, con il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo. In tale occasione è stato annunciato che nei locali della scuola professionale Enaip, affittati al Comune, dovranno entrare, a settembre 2024, gli allievi della scuola elementare XXV Aprile. Nessuna menzione, invece, su che fine faranno gli studenti di Enaip. In alcuni articoli di giornale si parla chiaramente di sfratto, nonostante Enaip abbia rinnovato con il Comune, a maggio 2022, il contratto di locazione per altri 6 anni (fino al 2028).

«Abbiamo appreso la notizia dai giornali- commenta Anna Longo, Direttrice di Enaip Biella- è sconcertante. Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dello sfratto, solo una telefonata informale del Comune, in data 24 maggio, che mi informava della conferenza stampa del giorno successivo, in cui si sarebbe parlato delle ristrutturazioni finanziate dal PNRR e che un istituto sarebbe stato spostato nel "nostro" immobile».

Enaip opera nel biellese dal 2001 ed è nella sede di via Coda da 7 anni. Solo nell’ultimo anno abbiamo formato 400 persone, tra ragazzi in uscita dalle medie, che frequentano il corso triennale gratuito di Sala Bar, apprendisti, diversamente abili, stranieri e adulti disoccupati, iscritti ai corsi gratuiti finanziati da Regione Piemonte. Gestiamo inoltre un percorso di alta formazione IFTS “Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi” e siamo tra i partner dell’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs, che forma persone e imprese nei settori tessile, abbigliamento, moda e ambiente.

«Siamo un punto di riferimento per molti ragazzi/e e per le loro famiglie- continua Longo- oltre che per molte persone disoccupate che, grazie ai nostri corsi, entrano o rientrano nel mondo del lavoro. Negli anni abbiamo investito in questo immobile, anche facendoci carico di lavori che non ci spettavano. Abbiamo cambiato la caldaia, il sistema di areazione, abbiamo provveduto al restyling di aule e uffici. Non ultimo abbiamo sempre dimostrato collaborazione all’amministrazione locale. Con il Comune abbiamo una convenzione, da più di 10 anni, per cui i nostri corsisti di giardinaggio, manutengono a costo zero, giardini e parchi pubblici. Il Comune ci ha appena chiesto collaborazione per la formazione di altri “Assistenti alla struttura educativa”, figura professionale molto richiesta. Ospitiamo ogni anno i ragazzi delle medie nel progetto “Laboratori per il successo” e partecipiamo ad un progetto del Comune sulla riqualificazione del quartiere Chiavazza coinvolgendo giovani nel laboratorio "Baristi per un giorno", con attività peer to peer. Abbiamo una fitta rete di consorzi, cooperative, associazioni, aziende, soggetti pubblici e privati costruita negli anni, con cui lavoriamo con serietà e impegno. La nostra mission è partecipare allo sviluppo di questo territorio e al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle persone che ci vivono. Essere sfrattati è inaccettabile e ancora peggio averlo saputo dai giornali. Ad oggi non vediamo i presupposti per andarcene».