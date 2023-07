Musei di Pettinengo a lume di lanterna: serata da vedere, da bere, da mangiare e da ascoltare

Nell’immagine, Mario Sechi, scelta del grado di macinatura per la preparazione del caffè alla sarda.

Sabato 8 luglio, alle ore 20:00 a Pettinengo, passeggiata serale a lume di lanterna. Prima di percorrere il breve tratto che porta al “Museo dell’Infanzia” e al “Museo degli Acquasantini”, nel cortile del “Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli” verrà servito “su cumbidu”, rinfresco di benvenuto composto da diverse specialità tra cui “su caffè a sa sarda”, aromatizzato con scorza di limone, messo a disposizione dal Gian Mario Sechi.

A Biella, è possibile gustare la bevanda calda e fredda nella caffetteria dell’Hotel Bugella, condotto con i figli Stefano e Francesca. La miscela di grani di “Arabica” e di “Robusta”, coltivati in America centrale e nel Sudest asiatico, viene tostata a Valledoria (Sassari) da “Grandi distribuzioni di Eugenio Sechi”.

Alla Sardegna rimandano anche gli speciali crostini di lardo continentale aromatizzato al mirto. Ad accompagnare crostini crostate preparate da Loredana e da Antonietta con frutti di bosco del territorio la “bevanda di Cagliari”, infuso a freddo con foglie di menta e di limone.

Accanto ai convenuti, i giovani suonatori launeddas Maurizio Caria e Nicola Diana presenteranno sulitu - tumbarinu - triangolo - canna isperrada. Unitamente all’etnomusicologo Alessandro Zolt alla cornamusa e alla ghironda - violino a manovella noto nel Biellese come “viola dei bòrgnu” - daranno saggio di ribeba piemontese, lo scacciapensieri, noto come “sa trunfa” in Sardegna: strumenti musicali oggi “appaesati”, migranti al pari di uomini, di donne, di animali, di vegetali e di minerali, di arte, di simboli e di tecnologie, ben rappresentati nelle esposizioni museali e nelle gigantografie affisse sui muri demaniali del Comune, da molti definito a buon titolo, modello di accoglienza.

L’evento è frutto di diverse collaborazioni. Patrocinato dal Comune di Pettinengo, è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. È organizzato dai tre musei locali “Museo dell’Infanzia”, “degli Acquasantini” e “delle Migrazioni”, in collaborazione con Pacefuturo, Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana), AIB (Anti Incendi Boschivi) Pettinengo, Gruppo Alpini Pettinengo e con le Pro Loco di Vaglio Pettinengo e di Pettinengo.

Lungo il percorso che unisce i tre musei, la scorta d’onore con gli “Angeli in moto” coordinati da Massimo Gravellu. Durante la serata in piazzetta San Rocco, sarà possibile visitare i due musei “dell’Infanzia” e “degli Acquasantini”. Il ristoro, a margine della piazzetta, sarà a cura del Circolo Arci di Pettinengo.