“La Befana del Poliziotto”: domenica 4 gennaio un pomeriggio di festa all’Ospedale di Ponderano

Un pomeriggio all’insegna del sorriso e della condivisione è in programma domenica 4 gennaio 2026, con “La Befana del Poliziotto”, evento fissato per le ore 16.30 presso la Sala Congressi dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

L’iniziativa è pensata come un momento di gioco, divertimento e convivialità per tutti i bambini, ed è rivolta anche ai bambini di famiglie in difficoltà e ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale. Un’occasione speciale per portare leggerezza e vicinanza in un contesto particolarmente delicato, valorizzando il significato solidale dell’Epifania.

L’evento è realizzato con il sostegno della Città di Biella, dell’Ospedale di Biella e numerose realtà territoriali.

Un appuntamento che unisce festa e attenzione sociale, con l’obiettivo di regalare un momento di serenità ai più piccoli e alle loro famiglie.