ANC, volontari di Valdilana sempre al fianco della comunità: anche a Santo Stefano

Sempre presenti nel territorio di competenza per prestare servizio a favore della comunità. Stiamo parlando dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Valdilana che, anche nel giorno di Santo Stefano, erano presenti al Centro Oasi di Bielmonte, impegnati nella loro consueta attività. A guidarli il coordinatore provinciale Roberto Bernardini e il presidente Renato Garbaccio.

Come riportato dall'ANC Valdilana, nell'arco dell'anno 2025 i volontari si sono resi disponibili per comuni, Pro Loco, AISM e altre associazioni del nostro territorio impiegando circa 256 volontari e riscontrando il plauso della popolazione e dei diversi enti.