Migranti all'ex hotel Colibrì, una lettrice: "Si era detto che non era un posto adatto e li rimandano qui?"

Buongiorno, risiedo a Biella nelle vicinanze dell'ex hotel Colibrì e del Parco della Rovere. Abbiamo assistito ad ogni scena possibile con liti, accoltellamento, gente che usciva dall'hotel e urinava contro il muretto dei parcheggi; sono state tolte tutte le panchine e tagliato piante e cespugli (che peraltro erano state pagate coi nostri soldi) per evitare nascondessero la droga in tali anfratti.......e a forza di tutte le lamentele erano stati spostati nell'ex hotel Coggiola e noi finalmente eravamo riusciti a riconquistare un minimo di pace in una zona che era sempre risultata tranquilla.

Ed ora ecco che ce li rimettono. Ma non era stato detto, tra le altre cose, che l'ex hotel Colibrì essendo situato piano terreno e primo di un condominio, non era idoneo ad ospitare gli immigrati? In viale Macalle' angolo via Rosselli non c'è l'ex sede della finanza, una palazzina con tanto di giardino e recinzione, dove possono essere collocati ???Vorrei almeno sapere il perché di questo ricollocamento, chiedo troppo?Grazie per l'ospitalità.