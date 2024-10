Ex hotel Coggiola, il sindaco Olivero: "Presto un sopralluogo e più controlli"

"Ringraziamo il sindaco Olivero per averci ricevuti", spiega una rappresentanza di residenti che ieri lunedì 6 ottobre hanno incontrato il sindaco di Biella Marzio Olivero a Palazzo Oropa per raccontare la difficile convivenza con i migranti che ormai dal 2017 sono ospiti nell'ex hotel Coggiola in via Cottolengo.

"Noi abbiamo chiesto di mandarli via perchè non ce la facciamo più, abbiamo paura a tornare a casa e non ci sentiamo sicuri nelle nostre case. E il primo cittadino ci ha rassicurato, per ora lo ringraziamo e poi vedremo cosa capiterà. Per lo meno ci è stata data voce"

"Mi hanno portato molta documentazione, tante foto e filmati, mi hanno spiegato la difficile convivenza con queste persone - commenta il sindaco -. E' chiaro che io non ho il potere di mandare via queste persone che adesso si trovano in questa struttura. Posso certamente andare a fare un sopralluogo per rendermi conto personalmente della situazione e intensificare i controlli con la Polizia Locale, quello sì, e lo farò. Poi mi confronterò con chi gestisce per chiedere maggiore attenzione a determinate situazioni che capisco possano creare disagio e chi abita in zona. Insomma mi farò carico dei problemi che si possono risolvere nell'immediatezza, questo assolutamente, e poi se si presenteranno delle opportunità per risolvere in altro modo valuteremo".