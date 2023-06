Piscine naturali Biodesign: Una spiaggia direttamente a casa

Immaginati d’estate, in una giornata di sole e di pieno relax; esci fuori in giardino e, oltre ad un ambiente ricco di verde e di elementi naturali, vedi anche un ambiente acquatico fatto di spiaggia, sedute e zona nuoto: stiamo parlando della piscina Biodesign realizzata da TMA Termoidraulica di Marcon Kristian, innovativa, rapida da installare e a basso impatto ambientale, che si inserisce nel contesto abitativo in modo molto armonico.

È dotata di altissime qualità di impermeabilizzazione e rivestimento brevettato che la rende resistente ai raggi UV, al ghiaccio ed ai prodotti chimici. Caratterizzata da una personalizzazione totale da parte del cliente, la piscina naturale Biodesign viene realizzata su misura secondo le diverse esigenze di spazio, vita quotidiana e comodità di ogni cliente.

Biodesign è l’unica piscina che puoi sfruttare tutto l’anno, non solo nel periodo estivo, ma anche durante le stagioni più fredde come laghetto ornamentale che impreziosisce il giardino ed aumenta il valore della tua casa. La piscina Biodesign è costruita con tecnologia ecocompatibile, garantendo inoltre l’uso efficiente delle risorse come acqua ed energia.

Per informazioni:

Termoidraulica Marcon Kristian

Via Fontanella, 30 13823 Strona (BI)

Tel. 333/3270898

tma.marconkristian@yahoo.com