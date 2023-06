Un giovane è stato trasportato in Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale avvenuto stamattina, in via Cairoli, a Gaglianico.

A rimanere coinvolti un camion e una moto con a bordo proprio il ragazzo, rimasto ferito nell'impatto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza del caso, anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.