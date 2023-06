Biella, Jam Session allo Spazio Hydro - FOTO

L’Associazione Biella Jam Blues propone il prossimo giovedì 15 giugno, presso Spazio Hydro, la ormai consolidata Jam Session Rock Blues.

Sul palco, ad accompagnare i partecipanti, quattro grandi musicisti di casa: Andrea Beccaro alla batteria, Maurizio Torchio al basso, Leonardo Ceralli e Gabriele Ferro alla chitarra e voce.

ANDREA BECCARO, biellese, batterista professionista da oltre trent'anni. Il ritmo mi affascina e mi incuriosisce in tutte le sue forme, dal groove apparentemente più banale ai mutevoli ritmi delle sirene della croce rossa. Andrea ha studiato percussioni classiche con i maestri Campioni e Bianchini e batteria con Tullio De Piscopo, Franco Rossi e Alfredo Golino.Ha conseguito il Vocational Diploma with Honors presso il Musicians Institute di Los Angeles, studiando con Steve Houghton, Ralph Humphrey, Gary Hess, Joe Porcaro, Casey Scheuerell, Efrain Toro, Chuck Flores. Ha preso lezioni al Drummers Collective di New York, Stati Uniti, da Ian Froman, Leroy Clouden, Guy Licata e Frank Katz. Ha vinto il premio Percfest per Percussionisti Creativi, il premio Aosta Classica, il premio omaggio a Demetrio Stratos, il premio Bindi e ha partecipato al Premio Tenco.Ha suonato in teatri, festival, locali storici e prestigiosi nazionali e internazionali. E’ insegnante presso la Scuola di Musica Dyapason di Vigliano Biellese .Negli ultimi anni è stato in tour in giro per il mondo con artisti come il bluesman newyorchese Popa Chubby, la violinista e compositrice Anais Drago, il pianista/compositore Andrea Manzoni, la pianista e compositrice russa Natalya Skvortsova, il compositore/produttore Paolo Baltaro, il cantante californiano Kalil Wilson, il duo (con Riccardo Ruggeri) elettronico/sperimentale Le Lavatrici Rosse, la cantautrice Marella Motta e il bassista/compositore (nonché fratello) Francesco Beccaro. Attualmente fa anche parte, con Leonardo Ceralli, Gabriele Ferro, Alessandro Debiaggi e Maurizio Torchio di Yahozna, un progetto dedicato alle composizioni di Frank Zappa.

LEONARDO CERALLI ha iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, partecipando a corsi e lezioni private di teoria e solfeggio e repertori classici, proseguendo poi verso i generi Jazz e Rock al CPM di Milano, completando i tre volumi del metodo Berklee.Nel 1989 si è trasferito a Los Angeles al Musicians Institute, dove ha studiato con Scott Henderson, Joe Diorio, Paul Gilbert, Steve Trovato, Frank Gambale, Paul Hanson, Michael Ward, Carl Schroeder, Dean Gilbert, Keith Wyatt. Ha partecipando a diversi workshop con Pat Metheny, Billy Sheehan, Tommy Tedesco, Michael Landau, Jennifer Batten e altri. Nel 1990 si è diplomato con “Honor” e con il gruppo Yahozna ha cominciato a suonare e arrangiare la musica di Frank Zappa. Nel 1995 si è trasferito in Germania, prima con il gruppo Change e poi con gli Angel Landing.Ha registrato diverse tracce per conto dell’ MGM di Monaco di Baviera e per il primo canale televisivo ZDF, nel 2005 ha collaborato alla realizzazione dell’opera teatrale “Wstawac” presso le Fonderie Teatrali Limone di Torino con: Luca e Paolo, Marco Carena ed Ennio Morricone.Ha realizzato musiche per pubblicità ed eventi e trascrizioni di vario genere, scritto articoli per riviste specializzate .Come chitarrista e cantante suona rockabilly e blues con i Rock a Boom da più di vent'anni, fa parte di un tributo ai Led Zeppelin, con un repertorio dedicato integralmente a loro e suona con la VBC Band con la quale partecipa spesso al Pitti Uomo di Firenze.E’ insegnante presso la scuola di musica Dyapason di Vigliano Biellese e Opificiodellarte Biella.

GABRIELE FERRO insegna chitarra elettrica dal 1999 e ha fondato la scuola di musica “Studio Arte Musica”.Ha lavorato stabilmente in varie realtà musicali come l'istituto civico “Gioachino Rossini” di Cossato, “Artè” di Biella, la scuola “Dedalo” di Grignasco e “Enarmonia” di Borgosesia.E' insegnante di chitarra rock, jazz e folk per Opificiodellarte fin dalla sua fondazione, dove tiene anche corsi di formazione musicale per l'infanzia, corsi di “hard disk recording” e seminari sugli effetti elettronici per chitarra.Nel 2014 ha fondato il “Gabriele Ferro Trio” nel quale, oltre al ruolo di strumentista, ricopre le vesti di compositore e arrangiatore. Fa parte del gruppo “The Jellyfish” capitanato dalla violinista Anais Drago. E' cofondatore, chitarrista e compositore del quartetto di musica swing Gypsy Club.Nel 2021 ha partecipato alla ricostituzione del gruppo “Yahozna” e ha completato con successo il corso di formazione triennale di Educazione Musicale Willems. E’ attivo come chitarrista jazz nelle band “Pure Style” e “Opijazztrio”.

MAURIZIO TORCHIO ha cominciato a suonare il basso elettrico nel 1986, dopo aver studiato chitarra moderna per un breve periodo. Dopo i primi concerti con gruppi locali ha iniziato a suonare come professionista e iniziato l’attività didattica insegnando basso elettrico, musica d’insieme e teoria musicale.Ha conseguito la Licenza di teoria e solfeggio al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, il Certificate Bass Program al Musicians Institute di Los Angeles e il Diploma pedagogico di educazione musicale “Willems - Fédération Internationale Willems”.Attualmente è coinvolto in vari progetti di educazione musicale in scuole e istituti di formazione tra il territorio biellese e il novarese.E’ stato invitato come relatore al corso di specializzazione online per insegnanti della scuola dell’infanzia della Fondazione Montessori Italia.

Come sempre, la JAM è aperta a tutti, chiunque può salire sul palco, ma con il proprio strumento. Saranno già presenti: batteria, tastiere, ampli, ecc. Durante la serata sarà in funzionerà il bar con possibilità di mangiare panini.

Entrata Libera con Tessera ARCI. Inizio Jam alle 21. Per ulteriori informazioni: biellajamblues@gmail.com .

L'evento è inserito nella rassegna "Biella Open Blues" con il contributo CRBiella Cultura+, in collaborazione con le Associazioni OpificiodellArte, Microsolchi e Hydro.