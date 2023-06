Ronco Biellese: si aprono le visite all’Ecomuseo della Terracotta

Si terrà domenica 11 giugno, dalle ore 14:30 alle 18:30, la visita all’Ecomuseo della Terracotta adatta a tutta la famiglia. Il progetto è organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Ronco e la Rete Museale Biellese.

Durante la giornata si potrà partecipare al laboratorio di colombino “Una tazza per l’estate”: con l’ausilio di un supporto rigido, si realizzerà una tazza di medie dimensioni utilizzando l’antica tecnica del colombino, per iniziare a prendere confidenza con l’argilla e creare un’opera personalizzata con cui brindare alle vacanze estive.

La visita e i laboratori si terranno a Ronco Biellese, in Via Roma, 14. Per ulteriori informazioni: 370.363.4612