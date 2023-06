Scontro tra due auto in Super, lunghe code da Biella fino a Vigliano

Traffico in tilt e lunghe code in Superstrada per un incidente avvenuto poco dopo l'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato.

A rimanere coinvolte nello scontro due auto: sul posto i Carabinieri e la Guardia di Finanza per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. In pochi minuti, si sono formate lunghe code dall'imbocco di Biella fino al vicino comune di Vigliano Biellese. Le persone a bordo delle auto sono state assistite dal personale sanitario del 118, presente con due ambulanze.