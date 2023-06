Ailoche, torna la serata “Speed Date” per trovare l'anima gemella (foto di repertorio)

Sabato 24 giugno, la serata aperitivo si potrebbe rivelare un’occasione per trovare l’anima gemella o fare nuove amicizie. Dalle 19, sarà possibile prendere parte all'evento, di scena in località La Valle, riservato ai maggiorenni, organizzato dalla Pro Loco di Ailoche. Per ulteriori informazioni: 340.854.8403