Entra a far parte del Rotary Club di Biella Ivan Ramella Trafighet

Lunedì 29 maggio Ivan Ramella Trafighet è entrato a far parte del Rotary Club di Biella.

Ivan Ramella racconta che la Famiglia Ramella è una storia di tre generazioni di ristoratori che ha inizio nel 1946 con il nonno Beppe e con nonna Domenica, alla trattoria aiutando la di lei famiglia alla Trattoria Canal Secco, iniziando poi il loro storico cammino di lì a qualche anno partendo al ristorante Stazione, seguito poi dal padre Franco che rilevò il ristorante Croce Bianca insieme alla moglie Carla (Mamma dispensatrice di amore e umanità).

La terza generazione prosegue con Ivan, orgoglioso di essere parte integrante dell’azienda a conduzione familiare, che da Oropa negli anni si è avvicinata a Biella, ampliando i suoi servizi con la missione di creare un'esperienza incentrata sulla soddisfazione del cliente, partendo dall'accoglienza per poi fargli conoscere i prodotti locali, attraverso la cucina, nel rispetto delle tradizioni gastronomiche del nostro territorio.

Ristorante La Stazione, Ristorante Croce Bianca, Bistrot Le Arti, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Ramella Banqueting come servizio catering e collaborazione per quanto riguarda l’ambito ristorativo nel progetto MeBo Experience (estensione del museo MeBo), sono le offerte che la famiglia Ramella mette a disposizione per rendere un evento una esperienza unica ed indimenticabile.

Ivan Ramella coltiva il sogno di riuscire a tramandare la tradizione dell'Ospitalità alla quarta generazione, i figli Alice e Gregorio con il prezioso aiuto di Elena, la moglie al suo fianco, oltre che nella vita, in azienda.