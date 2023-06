Nella basilica di San Sebastiano di prega per la pace in Ucraina

Si svolgerà domenica 4 giugno 2023 alle ore 17 presso la Basilica di San Sebastiano in Biella l’evento denominato << O-Perosi nella Trinità - Preghiera per la pace in Ucraina >>.

“Già dal titolo, basato su un evidente gioco di parole, si capisce bene quali saranno i due temi conduttori: l’omaggio al grande Maestro Lorenzo Perosi e, nel giorno della Festa della Santissima Trinità, pregare per la pace in Ucraina” dichiara Giorgio Biollino, organizzatore dell’evento.

“Sentito anche l’Ufficio Diocesano di Musica Sacra abbiamo reputato che potesse essere una buona idea sviluppare un concerto per ricordare il grande maestro e compositore piemontese Lorenzo Perosi nel 150° anniversario della nascita, avvenuta a Tortona il 21 dicembre 1872. Egli fu Direttore del Coro della Cappella Sistina in Vaticano e scrisse un corposo numero di Sante Messe, la più importante delle quali è la “Missa Pontificalis” (che verrà eseguita domenica), nonché un’infinità di brani per la celebrazione liturgica, di cui sarà realizzato un piccolo repertorio.

La musica però non è soltanto lode e preghiera all’Altissimo ma anche carità evangelica verso i bisognosi e il modo migliore per tradurre tutto questo in concretezza è invocare la pace sulla terra, in particolare in questo momento per l’Ucraina, perché la guerra finisca. Abbiamo quindi pensato di chiedere di ospitare l’evento ai frati francescani di San Sebastiano, ucraini di nazionalità e pertanto coinvolti in prima persona nelle vicende legate al conflitto nella loro terra di origine. Il ricavato verrà lasciato ai frati perché possano gestirlo al meglio, secondo le necessità che loro conoscono meglio chiunque altro”.

Non si tratterà quindi soltanto di un concerto ma di un connubio tra canto e preghiera, commemorazione di un grande artista e invocazione della pace sulla Terra.

All’evento interverranno la corale parrocchiale di Benna, diretta da Isabella Maruca, all’organo Alberto Martini, e il coro “Concentus” di Cavaglià, diretto da Guglielmo Silva, all’organo Alessandro Chinea.

Quest’ultimo in particolare renderà omaggio non solo al Maestro Perosi ma anche, tra gli altri, ad alcuni autori del panorama piemontese (sia viventi che già tra le braccia di Dio) quali: don Lorenzo Mosca, don Nelson Sella, Sandro Frola e Domenico Machetta.

“La presenza di più corali della Pianura, il coinvolgimento dei frati di San Sebastiano in Biella e la preghiera per la Pace in Ucraina danno all’evento un respiro che va oltre le singole realtà locali e si proietta con uno sguardo diocesano alla Chiesa Universale”, commenta il responsabile dell’Ufficio Liturgico e canonico della Cattedrale don Massimo Minola. “La Santa Madre Chiesa - prosegue - è custode di un immenso patrimonio artistico, musicale e liturgico, che proprio nelle note di celebri compositori come Lorenzo Perosi trova uno dei punti più alti di espressione. Fare memoria nella religione cattolica non è un mero esercizio ma conserva vivo il messaggio e la forza artistica e spirituale di chi ci ha preceduti e dal cielo veglia sui nostri passi”.

Appuntamento quindi, a domenica 4 giugno 2023 alle ore 17 presso la Chiesa di San Sebastiano in Biella.

Ingresso libero.