Susa-Moncenisio, Baldi e Valle in evidenza

La Susa-Moncenisio è considerata una delle competizioni più antiche del mondo dato che la prima edizione della gara piemontese si è svolta nel 1902. Originariamente disputata come gara di velocità in salita, da alcune stagioni si svolge come slalom. L’edizione 2023 ha avuto luogo domenica 28 maggio ed era presente anche la scuderia Biella Motor Team con i suoi rappresentanti.

Nella gara riservata alle auto storiche si è presentato al via, con una Fiat 124 Abarth, Giovanni Baldi che ha portato a casa un buon secondo posto assoluto e la vittoria nella propria classe. Tra le auto moderne il sodalizio biellese ha schierato Monica Valle con la sua Renault 5 GT Turbo. La pilotessa torinese era ferma da parecchi mesi e nella seconda manche ha dovuto fare i conti con la rottura di un semiasse. Viste le premesse, bisogna considerare positivo il risultato ottenuto, la ventesima piazza assoluta e la terza di classe S7.

Nello stesso week end il navigatore Andrea Viola era impegnato sull’Appennino parmense nel Rally del Taro Nazionale. Ha portato all’esordio il pilota cremonese Davide Toscani su una Peugeot 208 VTi. La loro gara è terminata con un buon ventisettesimo posto assoluto e la terza posizione di classe R2.