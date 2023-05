15ª rievocazione Occhieppo - Graglia, è scattato il conto alla rovescia

E' partito il "conto alla rovescia" per la 15ª Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, gara di Regolarità Turistica e Giro Turistico per auto storiche e auto moderne che si terrà il giorno 8 luglio, a Biella, per iniziativa della Scuderia Giovanni Bracco.

Da giovedì 1° giugno (e fino a martedì 4 luglio) sarà infatti possibile iscriversi alla gara; che, va ricordato, è anche la seconda prova del "Challenge ACI Biella di Regolarità": che comprende, oltre all’Occhieppo–Graglia, anche le altre due gare biellesi del settore e cioè "Valli Biellesi” e “Biella Classic”.

Quali le novità di questa edizione? "Sono parecchie" spiega il Presidente della Scuderia, Filippo Vigna. "Innanzitutto il giorno che, a differenza delle precedenti edizioni, è sabato, anziché domenica. Una scelta in linea con la soluzione adottata da molte altre gare, così da dare ai partecipanti una giornata intera per il rientro e il dopo gara. Poi, abbiamo allungato il percorso di circa 15 chilometri, così abbiamo potuto elevare il numero delle prove da 29 a 35, cioè il massimo previsto per questo tipo di gara di regolarità. In pratica, siamo sempre una Turistica ma "impegnativa il giusto"! Infine c'è la novità "partenza e arrivo" che, a differenza di quanto fatto nelle precedenti edizioni, sarà in via Lamarmora anziché in Piazza Vittorio Veneto. Così avremo più spazio anche per la "prova spettacolo" che, come consuetudine, concluderà l'evento".

Le verifiche pre gara verranno effettuate all'Agorà Palace Hotel di Biella venerdì 7 (dalle 17,00 alle 20,00) e sabato mattina (prima della partenza, dalle 7,00 alle 9,00). Poi, alle 10,15, verrà dato il via alla prima vettura.

I concorrenti affronteranno un percorso lungo 130 chilometri che li porterà al mattino a fare un articolato giro sulle colline del Biellese orientale; al pomeriggio, invece, nel Biellese occidentale, con un passaggio su parte del tracciato della cronoscalata che dà il nome all'evento. La pausa pranzo sarà, a partire dalle 12,30, al Ristoro Pratovalle di Sordevolo; mentre la prova finale a eliminazione diretta (con classifica a parte, cioè non valida per la gara) sarà in centro Biella, a partire dalle 15,35. Seguiranno le premiazioni e la chiusura dell'evento.

"Voglio ringraziare l'Amministrazione Comunale di Biella" conclude Vigna "per la disponibilità con cui ci ha permesso di individuare i luoghi più opportuni per lo svolgimento della gara. E poi tutti gli altri enti coinvolti, ACI Biella, gli sponsor e i nostri soci, sempre pronti a lavorare per la Scuderia e la nostra gara".