Ladri in azione a Candelo, portato via denaro contante (foto di repertorio)

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per mettere a segno un colpo in casa. È successo ieri, 29 maggio, a Candelo. Stando alle prime informazioni raccolte, i ladri avrebbe portato via poco denaro contante. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.