A giugno chiude la sede vaccinale in via Carso a Biella, tamponi in via Dan Sturzo

In relazione all’andamento delle richieste di vaccinazioni e tamponi covid, l’ASLBI sta progressivamente riorganizzando sedi e risorse professionali. L’erogazione di entrambe le prestazioni viene in ogni caso mantenuta, al fine di consentire ai cittadini l’accesso in caso di necessità.

Dal primo giugno l’attività vaccinale covid dell’ASL di Biella sarà concentrata in Ospedale. Anche l’effettuazione dei tamponi covid, riservata alla popolazione avente diritto, proseguirà a Biella presso il Dipartimento in Don Sturzo. Vaccinazioni covid: la sede vaccinale presso la Biver Banca, in via carso 15 a Biella, da inizio giugno chiuderà fino a nuova comunicazione. Rimarrà operativo il giovedì con accesso diretto dalle 14 alle 16 il punto vaccinale dell’Ospedale presso il centro prelievi. Per quanto riguarda i tamponi, l’attività è stata centralizzata presso il Dipartimento di Prevenzione a Biella in via Don Sturzo, 20/A.

Il servizio tamponi è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 9.15. Nel fine settimana e nei giorni festivi rimane chiuso.

Continuano ad essere garantiti i tamponi: - a domicilio per i pazienti non autosufficienti da parte del Personale infermieristico territoriale; - presso tutte le sedi di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) contattabili ai recapiti 116 e 117: il medico in turno potrà effettuare tale prestazione previa valutazione clinica che giustifichi l’appropriatezza. I tamponi a domicilio per i pazienti non autosufficienti continuano ad essere garantiti dal Servizio infermieristico territoriale, e in tutte le sedi GCT tamponi in modo che il Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) al bisogno li possa effettuare.

L’esecuzione dei tamponi per i pre-ricoveri è stata prevista presso l’Area ambulatoriale dell’Ospedale. La riorganizzazione è motivata dalla necessità di ottimizzare le risorse a fronte del progressivo calo dei volumi di tamponi e vaccinazioni. È così possibile disporre di personale per rinforzare l’attività vaccinale a domicilio e in altre strutture.

Ad inizio maggio il numero complessivo di vaccinazioni covid si è attestato a 400.364, di cui 107.428 terze dosi, 29.699 quarte dosi e 6.337 quinte dosi (riservate a particolari categorie di popolazione). Il 76% della popolazione domiciliata sul territorio ASLBI risulta coperta con due dosi e il 67% con tre dosi. Per quanto riguarda la quarta dose il numero di somministrazioni si attesta a 29.600 con una netta prevalenza di cittadini over 50.

“Con la fine di maggio, sia per quanto riguarda i tamponi che i vaccini covid, entriamo in una fase di riduzione dell’attività che verrà comunque mantenuta per permettere ai cittadini di poter fruire di tali servizi in caso di necessità. – ha così spiegato Damiano Mones, Direttore del Servizio di Igiene e Sanità – Ci apprestiamo a chiudere anche l’hub vaccinale Biverbanca, che è rimasto aperto per due interi anni: era stato infatti inaugurato nella tarda primavera del 2021. Colgo l’occasione per ringraziare anche a nome della Direzione Generale ASLBI e del Dipartimento di Prevenzione il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, per la costante collaborazione prestata per un tempo così lungo. Nelle fasi cruciali della pandemia l’aver potuto contare su una sede così ampia e ben strutturata ha fatto davvero la differenza.”