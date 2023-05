Biella, ecco l'avviso atto all'individuazione di operatori per l'intervento di revisione della funivia di Oropa

E' stato pubblicato l'avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la progettazione definitiva (comprensiva degli elaborati necessari) per l’appalto integrato dei lavori di progettazione definitiva, comprensiva di Capitolato Speciale d’Appalto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), verifiche strutturali delle strutture esistenti, correlate all’esercizio in sicurezza dell’impianto e di ogni altra attività prodromica a detta progettazione in relazione ai lavori di: “REVISIONE GENERALE PER PROSEGUIMENTO VITA TECNICA DELLA FUNIVIA BIFUNE OROPA-OROPA SPORT – LAGO DEL MUCRONE”, che si renderanno necessari per la successiva rimessa in funzione secondo le norme di legge di detta infrastruttura, il cui corrispettivo (dei lavori) è stato calcolato, come da progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 281 del 15/12/2021, in Euro 3.250.000,00, oltre IVA 10%.

Termine ultimo per l'invio della richiesta di invito alla gara è il giorno 14 giugno alle ore 13.00. L'avviso pubblicato è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in quanto in possesso dei requisiti richiesti; non costituisce procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito. La procedura di candidatura si può espletare solo in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, denominato “Sintel”.

Tutta la documentazione della manifestazione è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Biella (www.comune.biella.it), sul sito del portale Sintel all'indirizzo http://www.aria.regione.lombardia.it e sull'Osservatorio della Regione Piemonte. L'elenco delle tipologie di soggetti ammessi a partecipare, i requisiti per partecipare, le modalità di trasmissione della manifestazione di interesse, l'avviso e tutta la documentazione, possono essere visionati a questo link:https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl...