Giornata mondiale sicurezza O.P.E.B. Biella, Formedil: "Il settore va rilanciato e reso appetibile per i giovani", FOTO

Giornata mondiale sicurezza O.P.E.B. Biella, Formedil: "Il settore va rilanciato e reso appetibile per i giovani"

Si è tenuto venerdì scorso l'evento organizzato da O.P.E.B. Biella Organismo Paritetico Territoriale della provincia di Biella, la cui sede, unitamente a Cassa Edile, compone il sistema edile biellese O.P.E.B, parte del Sistema Nazionale Formedil che ha contribuito e sostenuto l'evento della giornata.

Il Presidente Forgnone geom. Patrick ed il vicepresidente Marani Gianni, concordemente, definiscono, la giornata, un successo per la partecipazione numerosa di rappresentanti datoriali e sindacali, gli Ordini Professionali. Presenti anche il Nil Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro e il Servizio Spresal, Inail accomunati dalle tematiche “sicurezza e formazione” punti centrali dei lavori. Lodevoli i progetti presentati dalla Dott.ssa Fariello e dal Dottor Bondonno, servizio Spresal, rispettivamente sulle cadute dall'alto e sul movimento manuale dei carichi. Progetti sviluppati con la partecipazione del nostro organismo all'interno del Tavolo Interassociativo Biellese, realtà del territorio la cui segreteria è coordinata dalla Dott.ssa Berra dell’Uib, a cui rinnoviamo la nostra riconoscenza.

I numeri presentati dall'Inail dalla Dott.ssa Pietralati, e responsabile della sede di Biella, fanno riflettere. Dati provvisori che andrebbero maggiormente analizzati ricondotti allo specifico settore edile e all’applicazione contrattuale. Il vicepresidente del Formedil Regionale, intervenuto all'evento ha posto l'attenzione sui giovani. Il settore edile, infatti, uscito da un periodo di crisi, durato 10 anni più il periodo della Pandemia, non ha trovato e non sta trovando persone formate da poter impiegare. Ecco perché il settore edile va rilanciato e reso appetibile soprattutto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

L'iniziativa non risolve le molte carenze che si riscontrano nella sicurezza e nella formazione ma, vuole essere un processo costante a sostegno delle buone prassi a supporto delle imprese e alla tutela dei lavoratori nelle attività che svolgono ogni giorno.

L'edilizia cambia, le professionalità sono cambiate nel tempo, il sistema edile per mezzo della bilateralità che contraddistingue il settore, con la contrattazione, rimane a garanzia del costante impegno speso a tutela della sicurezza.