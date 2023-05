SPB Esso Maxemy, 3 a 0 contro Romagnano

Finisce il campionato regionale di Serie D per i ragazzi della SPB Esso Maxemy. L’ultima gara, davanti al pubblico di casa, è stata un successo. Tutti i ragazzi convocati sono stati chiamati in causa e hanno potuto dare il proprio contributo alla causa. Un terzo posto che vale oro, soprattutto in ottica di crescita dei ragazzi, che sono maturati molto rispetto alla scorsa stagione.

Il centrale Tommaso Rege commenta così la partita dei suoi: “Siamo contenti di aver chiuso questa bellissima stagione con una vittoria davanti al pubblico di casa. Purtroppo non è bastata per raggiungere la seconda posizione in classifica, ma siamo ugualmente felici per questo terzo posto che va oltre alle nostre aspettative di inizio stagione.”

Una grandissima avventura quella della SPB Esso Maxemy, che si conclude in bellezza. Adesso tutti i ragazzi saranno coinvolti negli ultimi impegni dei campionati giovanili! Vi aspettiamo in palestra per continuare a tifare per loro!

SPB Esso Maxemy - Pavic Romagnano 3-0

Parziali: 25-12; 25-20; 25-10.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 10, Castelli 0, Castrovilli 3, Mazzoli 20, Pelle 4, Pozzi 0, Rege 5, Rolando 1, Sarasino 7, Spinello 4, Vicario 1. Liberi: Pelosini, Ressia.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Serie D con tutti gli impegni della SPB Maxemy: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40509 .