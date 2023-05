10° VALLI BIELLESI: chiusura iscrizioni prorogata

Ci saranno due giorni in più del previsto per inviare la propria adesione al Valli Biellesi 2023, grazie alla proroga del termine per le iscrizioni, fissato ora alle 18 di mercoledì 10 maggio prossimo. Organizzata da Veglio 4x4 e BMT Eventi col patrocinio dell’Automobile Club Biella, oltre che della Provincia di Biella e Regione Piemonte, la gara di regolarità classica vedrà al via i protagonisti del Campionato Italiano della specialità, pronti ad affrontare il quinto dei dodici appuntamenti a calendario.

Come da tradizione alla gara valevole per il Tricolore si affianca quella con la formula della regolarità turistica che propone un percorso parallelo ma con un numero inferiore rilevamenti cronometrici – 35 rispetto ai 65 della classica - come previsto dalla normativa, distribuiti sui 185,39 chilometri totali del percorso che si snoderà tra pianura, collina e le prealpi del Biellese. Assieme alle altre due manifestazioni “Biella Classic” e “Rievocazione Occhieppo – Graglia” sarà valevole per il Challenge A.C. Biella. Le verifiche sportive saranno ospitate dall’Agorà Palace Hotel a Biella, nel pomeriggio di venerdì 12 maggio dalle 16 alle 20, seguite dalle tecniche effettuate nell’adiacente via Aldo Moro dalle 16.30 alle 20.30. Solo su prenotazione, e al massimo per dieci equipaggi, le operazioni saranno replicate sabato 13 dalle 7.15 alle 8.

Terminata la fase preliminare, alle 9.30 in Piazza Martiri della Libertà verrà data la partenza alla prima vettura che farà ritorno a Biella in Piazza Vittorio Veneto per la disputa della “Power Stage” con inizio alle 16.40 e successivamente il trasferimento in Piazza Martiri per le premiazioni.

Informazioni al sito web www.vallibiellesi.it